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Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberleri! Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,08376262114
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları3,8615150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,26895633
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,14724527
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,43371522
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,4471629
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,09423012
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,4412111
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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