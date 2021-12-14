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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,90 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,64 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,90 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,64 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,9024521034
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,65523022
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,57651
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,6729290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,961059410
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,0927261
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler3,6413130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0413130
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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