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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,99 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile "Kıymetli Madenler Fonlar" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,99 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile "Kıymetli Madenler Fonlar" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,9937635025
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,5415114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,34897910
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,64726210
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,6837361
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,1171700
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5842420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları3,6312120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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