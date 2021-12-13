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Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2537532451
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,7015132
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,17897019
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1772711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3837343
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,58705218
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1542393
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,051275
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1238380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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