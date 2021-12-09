Son dakika haberleri | Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberleri | Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2937533936
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları1,0415150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,58897910
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2072684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3237289
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,6970646
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0942375
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,0212102
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title