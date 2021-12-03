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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2137533836
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları0,3215132
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,11897712
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0572666
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,25372610
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,0970664
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1242411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,0812120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438371
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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