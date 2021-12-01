BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: