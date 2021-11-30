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BES fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 2,36 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,28 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 2,36 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,28 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)2,3624522717
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları2,99524210
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,08660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,1029290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,00105977
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,2027270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler4,2813130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0513130
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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