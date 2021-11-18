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BES fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,0425123318
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,30524012
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,16660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,4329290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,561091036
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8427270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,7113130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0415150
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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