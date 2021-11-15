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BES fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,49 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,49 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,4925722334
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,09522824
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,11651
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7829281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,211111047
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4629281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,5215150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1315150
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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