BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fon şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren fon şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016750
|-0,76
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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