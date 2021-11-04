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BES fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,68 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,68 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,6825722630
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,1552439
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,64660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,0729290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,341119219
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2529262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9515150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0515150
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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