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BES fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1425719361
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2852520
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,16651
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,05291316
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,121118523
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1229821
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1515150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0515150
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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