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Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0635328370
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,02715021
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1931256
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,2279754
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,14836320
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0339336
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2814113
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0536360
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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