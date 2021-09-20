Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2835331437
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3671692
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3731283
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,36795325
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4083776
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2039380
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,3714131
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1436360
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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