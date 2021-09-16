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Son dakika haberleri | Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haber: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,03352207144
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01715813
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,17312110
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,08791762
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,07833548
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0838308
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,1414113
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0536350
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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