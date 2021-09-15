BES fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,12
|257
|134
|121
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,03
|52
|30
|22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,01
|5
|3
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,01
|30
|12
|17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,07
|111
|70
|41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,16
|29
|4
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,63
|15
|0
|15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,05
|15
|15
|0
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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