BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: