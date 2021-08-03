BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0625620252
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,13523120
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,01531
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4230273
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,521111029
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1728244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,3815015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0815150

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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