BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0725618373
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,44522725
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,16505
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,0330255
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,141119318
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1128235
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2015015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1515150
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????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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