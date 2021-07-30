BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3225622432
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,17522725
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,23550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,8130300
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,481111056
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6428271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,2315150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0515150
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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