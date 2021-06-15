BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,29
|263
|128
|135
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,06
|53
|29
|24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,20
|5
|0
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,18
|28
|4
|24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,06
|117
|66
|51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,01
|28
|13
|15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-1,22
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,05
|16
|16
|0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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