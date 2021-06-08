BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

BES fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1026422439
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,13542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,13523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,6229272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,201161087
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2228262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,0416160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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