BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Karma & Esnek Fonlar" oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,11 265 169 95 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,12 54 28 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,13 5 0 5 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,10 29 23 6 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,10 117 84 33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,03 28 19 8 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,58 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 15 1 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara