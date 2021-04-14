BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Hisse Senedi Fonları" ve "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1126516995
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,12542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,13505
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,1029236
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,101178433
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0328198
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5816016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216151
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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