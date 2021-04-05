BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu. BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,32 265 191 73 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,61 54 29 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,30 5 0 5 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,02 29 26 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,27 117 96 21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,11 28 24 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,37 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,14 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara