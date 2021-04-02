BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,5326521451
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,02542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,20550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,8229281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,161171107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5028262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1816016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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