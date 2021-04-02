Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberler... Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2432426163
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,15725814
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2526188
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6372666
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,41746212
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,19372611
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,1513112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0530300
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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