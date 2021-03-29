BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,18265153106
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2454512
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,40550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,0829425
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,021174965
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,04281214
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,5016160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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