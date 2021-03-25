BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,65 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,65 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,652652632
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,6954540
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,44550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,0129290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,731171161
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,5528280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,7216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0616151
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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