Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

16.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:46
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,12321202119
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,02724923
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3226188
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,20722448
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,08733934
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1637316
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6013130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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