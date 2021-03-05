BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

05.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:54
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2426518776
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,18542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,28550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7229272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,041177738
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,15281810
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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