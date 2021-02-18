BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

18.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:43
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1426589175
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,28542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,06523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,2829524
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,231173086
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0328820
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,4616016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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