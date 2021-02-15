BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: