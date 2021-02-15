BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

15.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:53
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,13 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,42265101163
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,03542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,18532
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,5329128
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,101174472
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1828820
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,6616016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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