BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

11.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:23
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0226518974
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,15542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,05523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,1829263
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,121179619
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0628208
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2716016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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