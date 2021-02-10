BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

10.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:44
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,57 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,57 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,5726521250
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,18542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,29520
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7029281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,181179918
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1528226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,9616160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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