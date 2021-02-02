BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

02.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:34
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2826219863
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,57542726
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,10220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9729272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,0811710215
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1628244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,1316016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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