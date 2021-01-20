BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

20.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:47
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2326220061
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,28552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,01211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5229281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1511710016
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3027261
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,2216016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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