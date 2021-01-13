BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

13.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:25
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2526221547
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,23551837
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,26220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,8429290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,151171089
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2927261
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,8516160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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