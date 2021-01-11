BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

11.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:08
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,47 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,47 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,472622575
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,5755550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,57220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,5829290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,521171161
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5727270
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,0516124
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1116160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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