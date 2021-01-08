BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

08.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:45
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,61 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,6126219269
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,40552431
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,04202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7129280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1711710116
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2027234
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,8216016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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