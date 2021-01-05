BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

05.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:00
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3226218577
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,3355550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,46211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2729281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,171169719
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2328226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,1216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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