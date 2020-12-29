BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

29.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:44
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1926220061
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,50552827
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,41220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,6429272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,1211610114
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2628262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,7016016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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