BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

25.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:24
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0126216497
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,1255451
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,05210
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5029272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,051168234
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1028253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,001697
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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