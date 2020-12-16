Yatırım fonu istatistikleri
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Yatırım fonu istatistikleri

16.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:48
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2230126239
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01725616
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3818162
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,5468626
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1070637
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2334268
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,0213130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0426260

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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