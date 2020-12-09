BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

09.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:19
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,34 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,34 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3426217389
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,3355451
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,10211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9429263
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,091168729
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3228235
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,3716160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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