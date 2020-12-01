BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

01.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:20
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,86 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,86 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,8626256205
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,00552925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,17202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-3,1229029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,6311611105
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,8228028
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,9716016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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