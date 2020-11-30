BES fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BES fonu istatistikleri

30.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:44
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,11 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,11 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,44262101159
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,34552827
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,51202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,0329029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,091164866
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1528919
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,2016016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1116160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

'İş Portföy Gümüş Serbest Fonu'
"İş Portföy Gümüş Serbest Fonu"
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti
CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Alaattin Çakıcı
Magazin Kenan Işık Serdar Ortaç Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Gökhan Gönül Sergen Yalçın Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:45:57. #1.14#
title