BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

26.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:53
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0126218775
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,09553025
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,12220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4229290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,071168234
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2628280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,3116016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0516160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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