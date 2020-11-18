BES fonu istatistikleri
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BES fonu istatistikleri

18.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:32
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,06262107154
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2155532
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,86202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,2129227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,3511615100
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,4128523
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,5816160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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