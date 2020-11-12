BES fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BES fonu istatistikleri

12.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:17
BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,34 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,34 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,34 262 196 66
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,29 55 32 23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,89 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 2,88 29 27 2
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,01 116 101 15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,00 28 19 9
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -3,17 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

İlgili Haberler

Bakan Selçuk: 'İşsizlik Sigortası Fonu'nun doğru kullanılmadığı gibi bir durum söz konusu değil'
Bakan Selçuk: "İşsizlik Sigortası Fonu'nun doğru kullanılmadığı gibi bir durum söz konusu değil"
Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi
Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi
Iğdır 'Canlı Hayvan Pazarı' haftada beş gün açık olacak
Iğdır 'Canlı Hayvan Pazarı' haftada beş gün açık olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Kamala Harris Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz İlker Aksum Türkan Şoray Hazar Ergüçlü
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Ozan Tufan Deniz Türüç Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Erkek Sigara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES fonu istatistikleri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 14:23:47. #1.14#
title